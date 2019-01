Tuttosport - Milan, braccio di ferro per Deulofeu: il Watford pretende 30 milioni, lo spagnolo si allontana

Tutto su Gerard Deulofeu. Il Milan è intenzionato a provarci fino in fondo per lo spagnolo, ma il tempo stringe e il Watford non sembra avere intenzione di mollare. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la richiesta avanzata dal club inglese è di 25 milioni di base fissa più altri 5 di bonus legati alla qualificazione in Champions League dei rossoneri.

VOGLIA DI MILAN - Proposta ritenuta alta (molto alta) da Leonardo. Il braccio di ferro dovrebbe proseguire anche oggi, con i vertici di via Aldo Rossi che proveranno ad "ammorbidire" la società della famiglia Pozzo. Dal canto suo, Deulofeu ha già fatto sapere al suo entourage di voler tornare a Milano, dove si è trovato benissimo e dove ha lasciato un ottimo ricordo. Ma la volontà del giocatore potrebbe non bastare.

OBBLIGO - Il Watford è determinato a mantenere la sua posizione. Di certo la base della trattativa non sarà il prestito con diritto di riscatto. L’inserimento dell’obbligo potrebbe sbloccare la soluzione, così come l’acquisto a titolo definitivo del cartellino del calciatore. Ma è una corsa contro il tempo, con gli inglesi che, in caso di cessione, dovrebbero poi individuare un sostituto dello spagnolo.