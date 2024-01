Tuttosport - Milan-Buongiorno, colloqui iniziati già a dicembre. La posizione del giocatore

Da qualche giorno, il nome più caldo per il mercato del Milan è senza dubbio quello di Alessandro Buongiorno, ma in realtà il Diavolo sta lavorando da tempo sul difensore del Torino: come riporta questa mattina Tuttosport, infatti, il club di via Aldo Rossi ha avuto i primi colloqui con l'agente del giocatore già a dicembre. Poi sono iniziati i contatti con il club granata per capire la fattibilità dell'operazione.

I PRIMI CONTATTI - Il Milan non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al Torino, ma attraverso un intermediario ha bussato alla porta del presidente granata Urbano Cairo e del ds Davide Vagnati. Questa l'offerta milanista: una parte cash (15 milioni di euro, aumentabili però fino a 18-20 milioni) e il cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Diavolo che attualmente è in prestito al Monza. I brianzoli stanno trattando diversi centravanti e quindi, una volta trovato un nuovo rinforzo offensivo, non avrebbero problemi a far rientrare il giocatore al Milan con sei mesi di anticipo.

LA POSIZIONE DI BUONGIORNO - C'è però una distanza non indifferente tra la valutazione che fa il Milan di Colombo e quella del Torino: per i rossoneri vale 15 milioni, per i granata invece meno di 10 milioni. C'è poi anche da capire la posizione di Buongiorno che ricordiamo che in estate ha rifiutato il trasferimento all'Atalanta. Nell'incontro di qualche giorno fa con il suo agente Giuseppe Riso, il difensore italiano ha ribadito di voler rispettare pienamente il Torino e quindi prenderà in esame un'eventuale offerta ufficiale del Milan solo una volta che il club granata avrà trovato un'intesa definitiva con i rossoneri. In ogni caso, non adesso a gennaio ma in estate.