Tuttosport - Milan, Caldara vede finalmente la luce in fondo al tunnel: ad ottobre il ritorno in gruppo

Mattia Caldara non vuole urlarlo troppo forte, ma finalmente il peggio sembra essere davvero alle spalle: dopo il problema al tendine d'Achille all'inizio della scorsa stagione, ad aprile il difensore rossonero si è rotto il crociato, ma adesso vede la luce in fondo al tunnel. Nella sua prima annata con la maglia del Milan, l'ex Juve e Atalanta ha giocato solo due partite: la prima il 20 settembre 2018 contro il Dudelange in Europa League, la seconda invece il 24 aprile in Coppa Italia contro la Lazio.

COPPIA TITOLARE - Caldara ha grande voglia di tornare in campo e ripagare la fiducia di Maldini e Boban: nei piani dei dirigenti milanisti e anche del tecnico Giampaolo la coppia di centrali di difesa titolari è infatti quella composta da Mattia e Romagnoli. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che per ora il giocatore sta lavorando a parte a Milanello, ma dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nel mese di ottobre. Il suo morale è buono perchè il rientro in campo è sempre più vicino, anche se sarà fondamentale fare tutto con calma e senza correre rischi.

GRANDI ASPETTATIVE - Quando è arrivato in rossonero, c'erano grandi aspettative intorno a Caldara, il quale però è stato bloccato da due gravi infortuni che praticamente gli hanno fatto saltare tutta la stagione 2018-2019. Quella che è appena iniziata deve essere però quella del riscatto e della sua rivincita contro la sfortuna: al Milan hanno tutti grande fiducia in lui perchè rappresenta non solo il futuro ma anche il presente della difesa milanista.