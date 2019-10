Tuttosport - Milan, Celik a gennaio: il turco può arrivare grazie ai rapporti con il Lille. Piace anche Aurier

La sessione di gennaio è ancora lontana, in mezzo ci sono gare fondamentali per la stagione del Milan. Ma i vertici di via Aldo Rossi, che ovviamente coinvolgeranno anche il nuovo tecnico Stefano Pioli, stanno già pensando a come rinforzare questa l’attuale rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dirigenti rossoneri potrebbero intervenire nel reparto dei terzini. Dopo aver ingaggiato Hernandez per la corsia mancina, Maldini e Boban starebbero pensando di ritoccare anche sul binario opposto, quello di destra.

SONDAGGIO AURIER - Calabria ha manifestato una preoccupante involuzione, mentre Conti non si è mai ripreso del tutto dopo un anno e mezzo trascorso in infermeria. Stando all’indiscrezione riferita da Tuttosport, il Milan avrebbe già sondato il terreno con il Tottenham per il francese Serge Aurier, giocatore di grande esperienza e personalità. Tuttavia, gli Spurs avrebbero respinto il sondaggio dei rossoneri, ribadendo l’incedibilità dell’ex esterno del Paris Saint-Germain. Aurier, dunque, almeno per il momento, non si muoverà da Londra.

IN POLE - Ecco perché è tornato di moda il nome Mehmet Zeki Celik, terzino di proprietà del Lille, società legata al fondo Elliott. Nella scorsa stagione, il 22enne turco ha messo a referto 34 presenze in Ligue 1, impreziosite da un gol e cinque assist. E anche quest’anno è partito fortissimo: 7 gare in campionato, 2 in Champions, con 2 assist. Il valore del suo cartellino supera i 20 milioni di euro. I buoni rapporti tra il Milan e il Lille potrebbero favorire la trattativa.