Tuttosport - Milan, Celik osservato speciale: costa 20 milioni, è l’alternativa a Calabria e Conti

Un rinforzo per la corsia di destra. Perché Calabria (due espulsioni nelle prime giornate) e Andrea Conti (che sarà titolare contro il Lecce) non convincono i vertici milanisti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sono alla ricerca di un profilo che possa alzare il tasso tecnico della squadra in quel preciso reparto.

20 MILIONI - Tutte le strade, perlomeno stando all’indiscrezione riferita dal noto giornale sportivo, portano a Zeki Celik, giocatore che gli scout rossoneri hanno monitorato anche ieri sera durante Francia-Turchia. Il Milan continuerà a seguire il ragazzo anche nelle prossime settimane. Il Lille, club proprietario del cartellino, o valuta circa 20 milioni di euro. I rapporti tra i due club (entrambi fanno parte della galassia Elliott) sono ottimi, come testimonia il recente affare Leao.

PRIMA SCELTA - Celik, dunque, è l’osservato speciale del Milan in vista del mercato di gennaio. La società rossonera, come detot, ha messo nel mirino il terzino turco per rafforzare un reparto che non viene giudicato positivamente da Maldini, Boban e Massara. Il francese Sidibé può essere un’alternativa credibile e percorribile, ma il classe ’97 del Lille resta la prima scelta.