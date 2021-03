Tuttosport - Milan, colpo a destra. Orsolini scatta su Thauvin: costa 20 milioni ma guadagna meno

Il riscatto di Tomori, la ricerca di una punta e non solo... Nel corso del mercato estivo il Milan punterà anche all’acquisto di un esterno destro, un giocatore che possa agire nel tridente offensivo a sostegno del centravanti e alzare il livello tecnico della squadra, portando in dote più gol e assist.

A COSTO ZERO - Come riporta Tuttosport, i dirigenti rossoneri hanno focalizzato la loro attenzione in particolare su due calciatori: il 28enne Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia, e il 24enne Riccardo Orsolini del Bologna. Il francese è sicuramente un profilo interessante ma, essendo "a costo zero", fa gola a diversi club. La concorrenza, dunque, è piuttosto alta, senza considerare le richieste avanzate dallo stesso Thauvin, che punta a un ricco contratto da circa 4 milioni netti all’anno.

20 MILIONI - Dal punto di vista dell’ingaggio, Orsolini costerebbe certamente meno Orsolini (attualmente percepisce 1.1 milioni all’anno), ma il Bologna chiederà non meno di 20 milioni per lasciarlo partire. La crescita di Skov Olsen, diventato titolare a scapito proprio di Orsolini, potrebbe “ammorbidire” la società rossoblù, che non ha comunque intenzione di svendere il ragazzo.