Tuttosport - Milan, come cambia il mercato con o senza Champions: dai rinnovi ai riscatti, fino agli obiettivi

Il Milan si giocherà nelle ultime quattro giornate di campionato la qualificazione alla prossima Champions League. Al di là del lato sportivo, partecipare alla più importante competizione europea per club è fondamentale anche dal punto di vista economico visto che porta circa 40 milioni di euro nelle casse dei club. Soldi che farebbero ovviamente molto comodo anche alla società rossonera.

CON LA CHAMPIONS - Come spiega questa mattina Tuttosport, andare o non andare in Champions, e quindi incassare o meno quei 40 milioni, cambierebbe parecchio le strategie di mercato del Milan. Se i rossoneri dovessero arrivare tra le prime quattro, i rinnovi di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu diventerebbero quasi certi, così come non ci sarebbero grossi problemi per il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea per 28 milioni di euro. Per quanto riguarda il mercato in entrata, le priorità sono un attaccante esterno di destra (si fanno i nomi di Ikone, Orsolini e Ilicic) e un vice-Ibrahimovic (il sogno è Vlahovic, ma piacciono anche Belotti e Malen).

SENZA LA CHAMPIONS - Senza la Champions, lo scenario cambierebbe invece parecchio: il Milan dovrebbe quasi certamente salutare Calhangolu e Donnarumma (quest'ultimo verrebbe sostituito da Maignan), mentre andrebbero trovate nuove risorse per il riscatto di Tomori. L'unica strada sarebbe la cessione di un big come Romagnoli e Leao. Anche gli obiettivi di mercato sarebbero diversi, con i "meno costosi" Scamacca e Edouard in prima fila per il ruolo di vice-Ibra.