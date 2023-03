Tuttosport - Milan, con Diaz al Real possibile ritorno di fiamma per Zaniolo

Dopo averci provato a gennaio, il Milan potrebbe fare in estate un nuovo tentativo per portare Nicolò Zaniolo a Milanello. L'ex Roma gioca ora al Galatasaray, ma tornerebbe volentieri in Italia e quindi non è escluso che la sua avventura in Turchia possa concludersi dopo appena sei mesi. La destinazione rossonera sarebbe assolutamente di suo gradimento, visto che l'aveva accettata e spingeva per questa soluzione anche durante il mercato invernale.

DIAZ AL REAL? - A riferirlo è stamattina Tuttosport che spiega che, dietro a questo possibile ritorno di fiamma, c'è il fatto che in estate il Milan potrebbe perdere il suo attuale numero 10, vale a dire Brahim Diaz: in Spagna, infatti, sono convinti che il Real Madrid, dopo tre anni in prestito, vorrebbe dare una chance al giovane trequartista spagnolo. Se così fosse, il Diavolo dovrebbe cercare un nuovo giocatore offensivo e per questo potrebbe tornare di moda proprio il nome di Zaniolo.

AFFARE ONEROSO - Non sarà comunque facile strappare l'ex Roma al Galatasaray, anzi potrebbe essere un'operazione piuttosto costosa: nel contratto del giocatore italiano, c'è infatti una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe essere anche "scontata" dai turchi, i quali però non andranno sotto i 25-30 milioni. Insomma sarebbe comunque un affare oneroso che in via Aldo Rossi devono valutare bene.