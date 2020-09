Tuttosport - Milan, con l’eclettico Tonali più soluzioni a centrocampo. In attesa di Bakayoko

Se non è un "jolly", poco ci manca. Già, perché Sandro Tonali è fondamentalmente un regista di centrocampo, ma sa destreggiarsi con altrettanta efficacia anche da mezzala. Il giovane azzurro, dunque, offrirà maggiori soluzioni a Pioli, che dovrà decidere se sfruttare le sue caratteristiche da playmaker difensivo o se affiancarlo a un altro centrocampista nel suo collaudato 4-2-3-1.

DOPPIA POSSIBILITA’ - Pioli sembra intenzionato (almeno inizialmente) a riproporre lo stesso sistema di gioco utilizzato nella seconda parte della scorsa stagione e cha ha dato i frutti migliori. Come riporta Tuttosport, Tonali potrebbe giocare in coppia con Bennacer, per una mediana con meno "peso" e più qualità, oppure alternarsi all’algerino al fianco di Kessié, in attesa del ritorno di Bakayoko, altro pezzo da novanta pronto a rimpolpare il reparto di mezzo del Milan.

CAMBIO MODULO - Ma Pioli potrebbe pensare anche a un cambio di modulo. In caso di ritorno al 4-3-3, ad esempio, Tonali andrebbe a posizionarsi in cabina di regia, con Kessié alla sua destra a Bennacer alla sua sinistra. Deciderà l’allenatore, che finalmente potrà contare su un centrocampo all’altezza della situazione.