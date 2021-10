Tuttosport - Milan, contro il Porto serve un'altra grande prova di Leao: Rafa è un fattore nel gioco di Pioli

Giroud e Ibrahimovic, la forza della difesa, l’aggressività di Tonali, ma non solo: come sottolinea Tuttosport, per vincere stasera il Milan avrà bisogno pure dell’ennesima grande prestazione di Rafael Leao. Il portoghese, dopo due stagioni di luci e ombre, è finalmente esploso. Magari non ancora definitivamente (ha il talento per fare di più), ma è sulla buona strada.

Pioli punta tutto su Rafael

Per lui sarà una sorta di derby lusitano. Cresciuto nei rivali dello Sporting Lisbona, Rafael ha segnato il suo primo e unico gol nel campionato portoghese proprio in casa del Porto. Aveva 18 anni, poi ha proseguito la carriera altrove: prima in Francia, quindi in Italia, al Milan, che ha scommesso fortemente su di lui. Ed è proprio Leao è il giocatore a cui Pioli stasera si affiderà per tentare l’impresa al “Do Dragão”.

Gli occhi della famiglia su Leao

Contro Liverpool e Atletico Madrid, nonostante le sconfitte, l’attaccante rossonero ha brillato, mettendosi in mostra con assist e gol. Ma la sfida di questa sera ha tutto un altro sapore per Leao, che sinistra è un vero e proprio fattore nel gioco rossonero. In tribuna ci sarà la famiglia a tifare per lui e Rafa, ovviamente, non vede l’ora di risultare ancora decisivo.