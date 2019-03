Tuttosport - Milan, Elliott vuole svecchiare ulteriormente la rosa rossonera: il presente e il futuro sono i giovani

In attesa di capire se il Milan giocherà o meno il prossimo anno la Champions League, il club di via Aldo Rossi sta iniziando a pianificare la campagna acquisti estiva, durante la quale Elliott ha intenzione di svecchiare ulteriormente la rosa rossonera: tra i giocatori in scadenza, per esempio, solo Abate e Zapata hanno chance di restare, mentre Montolivo e Bertolacci saluteranno definitivamente Milanello.

AVANTI CON I GIOVANI - Dopo Paquetà e Piatek a gennaio, il club milanista vuole proseguire su questa strada e continuare a puntare sui giovani. Ovviamente molto dipenderà dal fatto di giocare o meno in Champions, ma in via Aldo Rossi i dirigenti rossoneri hanno già le idee chiare su chi potrebbe fare comodo alla causa rossonera: come riporta Tuttosport, per quanto riguarda l'attacco, il Milan continua per esempio a seguire con grandissima attenzione Allan Saint-Maximin del Nizza e tiene sotto osservazione anche Everton del Gremio.

IDEE A CENTROCAMPO - Per quanto riguarda il centrocampo, in cima alla lista di Leonardo e Maldini ci sono due giovani che si stanno mettendo in mostra nel Sassuolo e nel Brescia: si tratta del 23enne Sensi e del 18enne Tonali. Non vanno poi dimenticati alcuni potenziali profili che giocano in campionati stranieri come Weigl del Borussia Dortmund e Tchouameni del Bordeaux. Difficile dire adesso chi potrà diventare un reale obiettivo del Milan, la cosa certa è che in via Aldo Rossi continueranno a puntare sui giovani.