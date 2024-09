Tuttosport - Milan, Fonseca si gioca tutto in una notte ma potrebbe non bastare. Casting sostituto: Tudor in corsa con Sarri e Terzic

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, la panchina di Paulo Fonseca è tornata a traballare pericolosamente e il derby di domani sera rischia di essere decisivo per il futuro del portoghese sulla panchina del Milan. In realtà, anche un risultato positivo potrebbe non bastare per restare al suo posto, l'esonero potrebbe arrivare ugualmente.

CRISI DI RISULTATI E DI IDENTITÀ - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che dietro al possibile addio di Fonseca c'è il fatto che il suo Milan non è solo in crisi di risultati, ma anche di identità. Il gioco non c'è, il problema dei troppi gol subiti è rimasto e a questo si aggiunge anche il rapporto non idilliaco con Theo Hernandez e Rafael Leao che dovrebbero essere i trascinatori della formazione milanista e invece stanno vivendo un inizio di stagione piuttosto negativo. Fonseca spera di vedere una reazione di orgoglio dai suoi ragazzi domani sera, in particolare dal portoghese che in passato è già stato decisivo in alcuni derby.

CACCIA AL SOSTITUTO - In attesa della partita, in via Aldo Rossi si continua a lavorare per trovare l'eventuale sostituto perchè i dirigenti rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati se domenica sera la situazione dovesse precipitare. Le voci e i rumors sui candidati non mancano ovviamente: i favoriti sono Maurizio Sarri, Edin Terzic e nelle ultime si è affiancato a loro anche Igor Tudor. Quest'ultimo gioca a tre dietro, ma saprebbe adattarsi anche a un modulo differente e avrebbe quel carattere necessario per scuotere i giocatori. Gli altri candidati in corsa sono Conceiçao, Allegri e Tuchel.