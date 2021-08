Tuttosport - Milan, giornata decisiva per Faivre: il francese si ammutina, Maldini cerca l'accordo col Brest

È Romain Faivre l’obiettivo numero uno del Milan per la trequarti. Ma bisogna fare in fretta. Perché il tempo stringe e la sessione estiva del calciomercato volge al termine. Maldini e il suo braccio destro, il d.s. Massara, hanno un paio di giorni scarsi per definire l’operazione con il Brest, che non ha preso bene l’ammutinamento del francese.

LA DISTANZA - Faivre, infatti, nonostante la convocazione, ha deciso di “rompere” con il suo club e non partecipare alla trasferta di Strasburgo, mandando su tutte le furie la dirigenza del Brest, che ora, giustamente, vuole soddisfazione. Come riporta Tuttosport, la richiesta per il cartellino è di 15 milioni di euro cash: il Milan, dopo una prima offerta da 10 milioni più bonus, ha rilanciato salendo fino a 12 milioni subito più 3 di parte variabile. Il Brest, inoltre, vuole anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

IN ATTESA - Oggi sarà una giornata decisiva per capire se l’affare potrà concretizzarsi o meno. Il ragazzo si è esposto in maniera decisa, manifestando la sua volontà di trasferirsi al Milan. Pioli aspetta ormai da due mesi un giocatore con determinate caratteristiche, un profilo di spessore che possa completare la sua trequarti.