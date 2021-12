Tuttosport - Milan, Giroud deve cambiare passo e tornare quello di inizio stagione

L'inizio di stagione di Olivier Giroud era stato molto positivo, poi è arrivato il Covid e da lì purtroppo l'annata del francese è svoltata in senso negativo ed è stata caratterizzata da altri problemi fisici: prima una forte lombalgia e poi uno stiramento al flessore rimediato nella sfida di Champions League in casa dell'Atletico Madrid. Per un giocatore della sua stazza non è stato facile ogni volta fermarsi e ripartire e così il Giroud brillante e in forma di inizio stagione non si è più rivisto purtroppo.

CAMBIARE PASSO - Il centravanti francese, che è rientato in campo nelle ultime due gare prima di Natale dopo aver risolto il suo problema muscolare, dovrà sfruttare questa breve sosta per le feste per lavorare e ritrovare la condizione migliore. Come spiega stamattina Tuttosport, Olivier dovrà cambiare passo nel girone di ritorno se vorrà guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione. Il Covid e gli altri infortuni lo hanno condizionato parecchio, ma è innegabile che tutti si aspettavano di più da lui.

PROBLEMI ALLE SPALLE - Giroud spera che i problemi siano finalmente alle spalle e per questo guarda alla seconda parte della stagione con ottimismo. Con una sola partita alla settimana, il Milan avrà più tempo per allenarsi (e riposarsi) e per un giocatore fisico come il francese è certamente una cosa molto positiva. Si vociferà che il Diavolo possa fare qualcosa sul mercato anche in attacco, ma a Stefano Pioli basterebbe avere sempre a disposizione Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic al top della forma.