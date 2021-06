Tuttosport - Milan, Hauge può partire con un'offerta da 12-15 milioni: sarebbe una grossa plusvalenza

Vendere per acquistare, o meglio: vendere (possibilmente bene) per mettere su un tesoretto da poter reinvestire sul mercato. Perché i tempi sono magri per tutti e bisogna fare di necessità virtù. Nel calcio di oggi, quello affossato dalla pandemia, la cessione di un esubero può avere la stessa importanza di un acquisto importante. Questione di bilanci e di ingaggi che restano sul groppone.

CEDIBILE - Premessa: il Milan non considera il giovane Jens Petter Hauge un esubero da piazzare al miglior offerente. Il ragazzo ha stoffa e lo ha dimostrato anche in Italia, seppure a sprazzi; inoltre è costato pochissimo, dunque il gioco vale, in questo caso, la candela. Tuttavia, nonostante la stima, se arrivasse una proposta interessante, diciamo intorno ai 12-15 milioni di euro, i vertici di via Aldo Rossi la prenderebbero in considerazione.

PLUSVALENZA - Secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, il norvegese avrà un summit con la dirigenza milanista non appena tornerà dalle vacanze. In caso di cessione a determinate cifre, il Milan piazzerebbe una grossa plusvalenza con denaro fresco da poter spendere nel corso dell’estate. Perché, come detto in apertura, i tempi sono quelli che sono e le cessioni giocano un ruolo determinante.