Tuttosport - Milan, Hernandez treno Champions: Theo vuole riscattare la gara d’andata con la Juve

Se non è una finale, poco ci manca. È comunque una sorta di dentro o fuori, perché la squadra sconfitta rischia seriamente di non farcela. Parliamo, ovviamente, della corsa Champions e del big match tra Juventus e Milan in programma domenica sera a Torino. Pioli (ma anche Pirlo) ha bisogno di una vittoria per restare in scia e per questo si affida ai suoi fedelissimi, ovvero ai pilastri della rosa milanista. Uno di questi è sicuramente Theo Hernandez.

TRENO ROSSONERO - Il Milan, come sottolinea Tuttosport, ha bisogno del suo treno ad alta velocità. In questa stagione ha viaggiato sulle montagne russe delle emozioni rossonere, passando da picchi esaltanti a momenti di pausa. Ma Theo resta un perno di questo gruppo, un elemento fondamentale per lo sviluppo della manovra offensiva di Pioli. Hernandez ha lavorato molto anche sulla fase difensiva, ma la sua forza restano le sgroppate a tutta birra sul binario mancino: il gol contro il Benevento ha dato ulteriore fiducia al treno francese, che si candida a essere uno dei protagonisti nella supersfida dello Stadium.

RISCATTO - Per Theo è anche una questione di orgoglio ripensando alla partita dell’andata. Una serataccia per il Milan (la Juve vinse 3-1), ma soprattutto per il giovane esterno, che perse malamente il duello diretto con Chiesa. Quel ricordo sarà un motivo in più per cambiare marcia e dare al Milan quella brillantezza che nell’ultimo periodo è mancata.