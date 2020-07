Tuttosport - Milan, Ibra aspetta la chiamata di Gazidis: ecco le sue richieste per il rinnovo

Da quando è tornato in rossonero, Zlatan Ibrahimovic ha cambiato il Milan e ora anche la sua presenza nella rosa milanista della prossima stagione non è più così impossibile: saltato l'arrivo di Rangnick e con la conferma d Pioli sulla panchina milanista, ora sembrano infatti esserci i presupposti tecnico-ambientali per la sua permanenza per un altro anno.

LE RICHIESTE DI IBRA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che lo svedese, per restare, chiede di essere non solo un leader fuori dal campo, ma vuole anche un ruolo da protagonista in campo. A questo si aggiunge poi un ingaggio da 6 milioni di euro, quindi da top player. Finora, l'ad Ivan Gazidis non ha avuto contatti nè con lui, nè con il suo agente Mino Raiola, ma pare che il club stia aspettando la fine del campionato per affrontare la questione.

SCENARIO CAMBIATO - Se fino a qualche giorno fa il suo addio sembrava certo, ora lo scenario è cambiato e in via Aldo Rossi stanno pensando seriamente alla sua permanenza perchè è sotto gli occhi di tutti l'importanza di Ibra in questo Milan. Anche Gazidis, nelle scorse ore, lo ha elogiato: "Zlatan è meraviglioso. È uno dei migliori del mondo". Le prossime settimane saranno ovviamente decisive perchè l'eventuale rinnovo di Ibra è una priorità assoluta non appena finirà il campionato.