Tuttosport - Milan, Ibra è già un trascinatore: i rossoneri tornano a credere nell'Europa

Ha giocato praticamente solo una partita e mezzo, ma il Milan sembra davvero un'altra squadra dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è infatti già decisivo sia dentro che fuori dal campo. A Cagliari ha segnato la sua prima rete dopo il ritorno in rossonero e ha dimostrato di essere già il trascinatore che mancava alla squadra di Pioli.

PROFUMO D'EUROPA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che grazie a Ibra, il Diavolo è tornato a pensare anche all'Europa, un obiettivo che sembrava ormai finito in fondo al cassetto. Ovviamente la strada è ancora lunghissima e qualificarsi per una competizione europea resta molto complicato, ma lo svedese ha finalmente riportato un po' di entusiasmo sia tra i tifosi che nella formazione milanista. L'Europa League è al momento solo a quattro punti e quindi crederci non è assolutamente una pazzia.

NUOVO MODULO - In pochi giorni, Zlatan ha cambiato il Milan che era particolarmente depresso dopo aver chiuso il 2019 con la disfatta di Bergamo. Pioli ha deciso di cambiare anche il modulo della sua squadra per poter sfruttare al massimo le potenzialità di Ibrahimovic, mettendo al suo fianco quello che per lui (e per il club) rappresenta il grande talento da far crescere e maturare in fretta, cioè Rafael Leao. A Cagliari sono andati entrambi in gol e se i rossoneri vogliono tornare a sperare in un posto in Europa devo certamente ripartire da loro due.