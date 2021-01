Tuttosport - Milan, Ibrahimovic volta pagina: Zlatan vuole far parlare di sé con i gol e punta a quota 500

Ha chiesto scusa, Zlatan Ibrahimovic. Ma solo per l’espulsione (quindi per il giallo ingenuo rimediato nel secondo tempo) che ha lasciato in inferiorità numerica la squadra nel derby. Non c’era altro da aggiungere. Lo scontro con Lukaku, certamente brutto e ingiustificabile, è una “cosa di campo”, che non dovrebbe ma può succedere. Il razzismo non c’entra, non esiste per Ibra, che lo ha ribadito sui social il giorno dopo il fattaccio.

RISCATTO - Il fuoriclasse svedese si è scusato con i compagni, dicevamo, che hanno accettato. Basta così. Ora bisogna pensare al Bologna, al resto della stagione, a rialzare la testa subito dopo le ultime due sconfitte tra campionato e Coppa Italia. Come evidenzia Tuttosport, Ibrahimovic vuole tornare a essere decisivo e a fare quello che ha sempre fatto: giocare a calcio, farlo per vincere. Pioli si fida del suo campione ed è convinto che Zlatan non sbaglierà: lo vede pronto, molto carico. E in effetti è così.

QUOTA 500 - Dopo le polemiche degli ultimi giorni (eccessive, troppo!), Ibra vuole far parlare di sé con i gol. L’obiettivo è chiaro ed è a portata di mano: 500 sigilli in carriera con le squadre di club. Gliene manca uno, soltanto no. Ma Zlatan lo conosciamo bene: non è uno che si accontenta facilmente.