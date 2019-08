Tuttosport - Milan, idea Bruno Fernandes ma costa 70 mln. Mendes punta ad inserire André Silva nella trattativa

Il mercato in entrata del Milan è attualmente fermo perchè prima i rossoneri devono fare qualche cessione, ma in via Aldo Rossi si continuano a valutare diversi profili: il primo nome per l'attacco è sempre Angel Correa dell'Atletico Madrid, con cui però la trattativa è al momento bloccata in quanto c'è ancora troppa differenza tra domanda e offerta. Nelle ultime ore, sarebbe poi spuntata un nuova idea per il club di via Aldo Rossi, cioè Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona.

VALUTAZIONE MOLTO ALTA - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che precisa che l’operazione Fernandes-Milan potrebbe prendere piede solamente nel caso in cui saltasse la trattativa per Correa e qualora dovesse essere ceduto Suso. Nonostante ci siano già stati dei contatti tra il suo agente Miguel Pinho e Paolo Maldini, resta un affare molto complicato visto che la valutazione attuale dell'ex Sampdoria e Udinese è di 70 milioni di euro. Senza qualche cessione, come per esempio quella di Suso, questa trattativa non sembra destinata nemmeno ad iniziare.

SILVA NELL'AFFARE? - Attenzione però a Jorge Mendes che potrebbe entrare in gioco anche in questa occasione: il potente agente portoghese è infatti in società con Pinho e potrebbe coinvolgere in questa operazione André Silva, attaccante in uscita dal Milan. L'inserimento del cartellino del giocatore che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Siviglia servirebbe per abbassare la parte cash dell'affare.