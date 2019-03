Tuttosport - Milan, il sorprendente impatto di Paquetà: il brasiliano ha conquistato tutti

In molti lo hanno definito un brasiliano atipico in quanto si è ambientato subito al calcio italiano: stiamo parlando di Lucas Paquetà, centrocampista acquisto dal Milan a gennaio dal Flamengo per 35 milioni di euro. A differenza della maggior parte dei suoi connazionali che arrivano in Serie A, il giovane talento rossonero ha impiegato pochissimo per adattarsi al nostro calcio, tanto che sta giocando sempre titolare dal suo sbarco in Italia.

RINO IMPRESSIONATO - A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che l'impatto di Paquetà ha sorpreso un po' tutti, a partire da Rino Gattuso che è rimasto impressionato fin dai primi allenamenti a Milanello. Lucas si è poi preso la fiducia anche dei propri compagni di squadra, anche loro colpiti dal suo rapidissimo ambientamento. Con il suo inserimento a centrocampo al posto dell'infortunato Bonaventura, il Milan ha trovato un giocatore di qualità e anche di quantità.

INTESA A SINISTRA - Nel ruolo di mezzala sinistra, il brasiliano ha trovato subito un'ottima intesa con Rodriguez e Calhanoglu: in particolare, Paquetà si trova molto bene con il turco, con il quale si scambia spesso posizione per non dare punti di riferimento agli avversari. Nelle scorse ore, l'ex Flamengo ha ricevuto i complimenti anche di un grande ex rossonero come Shevchenko: "Sta crescendo, ha dato al Milan un nuovo equilibrio in mezzo al campo e, secondo me, non ha ancora fatto vedere tutto il suo talento. Deve giocare ma già ora sta facendo benissimo: può solo crescere. Ha dato al Milan quello di cui la squadra aveva bisogno. Si trova benissimo tra le linee, ha un gran sinistro, ha geometrie, detta i tempi alla squadra. E poi, fa anche gol”. E se lo dice Sheva...