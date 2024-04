Tuttosport - Milan, il turnover di Pioli non funziona: gli ingressi dei titolari raddrizzano il match contro il Sassuolo

Visto che tra pochi giorni c'è l'importantissimo ritorno dei quarti di Europa League in casa della Roma, con il Milan che dovrà recuperare dopo lo 0-1 giallorosso dell'andata a San Siro, ieri contro il Sassuolo, Stefano Pioli ha scelto di fare un ampio turnover per dare un po' di riposo a qualche titolarissimo. Spazio dunque alle seconde linee che però non hanno fatto bene e così il tecnico milanista è stato costretto ad inserire diversi big per rimontare e portare a casa almeno un punto dal Mapei Stadium.

DENTRO I TITOLARI - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che Pioli ha dovuto mettere in campo gente come Giroud, Reijnders e Pulisic per rimontare dal 3-1 per il Sassuolo, mentre Theo Hernandez e Leao sono dovuti rimanere in campo per tutti i 90 minuti con un caldo infernale. Insomma, non è stato il pomeriggio tranquillo che sperava il tecnico del Milan, il quale deve ringraziare Noah Okafor che è entrato dalla panchina e ha segnato la rete del pareggio.

TESTA ALLA ROMA - Anche se prima del match Pioli ha assicurato che i suoi pensieri e quella della sua squadra erano solo per la partita di ieri pomeriggio contro il Sassuolo, la sfida di giovedì in Europa League contro la Roma ha condizionato parecchio la concentrazione dei rossoneri. All'Olimpico servirà un Milan diverso, sicuramente meno distratto in difesa perchè anche ieri il Diavolo ha traballato troppo dietro e ha concesso tre gol agli avversari.