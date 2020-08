Tuttosport - Milan, importanti passi avanti nella trattativa con il Chelsea: Bakayoko è ad un passo dal ritorno in rossonero

In attesa di capire quando arriverà il tanto atteso rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, in casa rossonera sono ore molto calde per quel che riguarda la trattativa per riportare Tiemoué Bakayoko a Milanello: come riporta questa mattina Tuttosport, il francese è infatti sempre più vicino al ritorno in rossonero dopo che nelle ultime ore ci sono stati importanti passi avanti nella trattativa con il Chelsea.

FORMULA OK - L'accordo tra il Milan e il giocatore è già stato trovato da tempo, mentre quello con il club inglese sembra essere ad un passo: i Blues hanno infatti aperto alla formula proposta dai rossoneri, cioè un prestito oneroso con diritto di riscatto. A queste condizioni, l'affare è destinato ad andare in porto e la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Mancano ancora da definire l'ammontare della parte onerosa del prestito e la cifra del riscatto, che dovrebbero comunque aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

UN ALTRO TITOLARE - In via Aldo Rossi sperano di chiudere in fretta questa operazione così da regalare a Stefano Pioli un altro "titolare" in mezzo al campo: Bakayoko può infatti adattarsi bene a giocare in coppia sia con Ismael Bennacer che con Franck Kessie. Una delle priorità del Milan in questo mercato è proprio quella di prendere un giocatore in grado di alternarsi all'algerino e all'ivoriano e il francese sembra proprio il profilo giusto che serve ai rossoneri.