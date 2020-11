Tuttosport - Milan in allarme per Ibra: oggi esami per capire l'entità del suo infortunio

La vittoria di ieri in casa del Napoli, impresa che ai rossoneri non riusciva da ben dieci anni, ha portato grande entusiasmo a tutto l'ambiente, ma anche un po' di preoccupazione: nel finale del secondo tempo, infatti, Zlatan Ibrahimovic, autore finora di dieci reti in campionato, si è infortunato alla coscia sinistra dopo aver effettuato un cross. Lo svedese ha capito subito di essersi fatto male e per evitare guai peggiori si è accasciato a terra pochi istanti dopo (prima ha voluto comunque dare una mano ai suoi compagni su un calcio d'angolo per il Napoli).

OGGI ESAMI - Come riferisce questa mattina Tuttosport, nella giornata di oggi, il numero 11 milanista si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l'entità del problema muscolare e iniziare ad ipotizzare i possibili tempi di recupero. Certamente, Ibra non sarà a disposizione per il match di giovedì di Europa League in casa del Lille e nemmeno per quello successivo di Serie A contro la Fiorentina a San Siro.

SPERANZA ROSSONERA - La speranza, in via Aldo Rossi e a Milanello, è che non sia nulla di grave e che lo svedese possa rientrare il prima possibile, magari già per la successiva sfida casalinga europea contro il Celtic o per la trasferta di Genova contro la Sampdoria. L'importanza di Ibra per il Milan è sotto gli occhi di tutti, ma la squadra milanista ha già dimostrato all'inizio di questa stagione di saper vincere anche senza il suo leader indiscusso.