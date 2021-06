Tuttosport - Milan, interesse concreto per Kaio Jorge: servono 20 milioni, Maldini valuta l'investimento

Non solo Giroud: il Milan è alla ricerca di un attaccante giovane da affiancare al totem Ibra, un talento che possa crescere con calma ma essere allo stesso tempo utile alla causa. La lista di Maldini è piena di profili, ma ce n’è uno in particolare che sembra stuzzicare - e non poco - l’interesse dei vertici rossoneri. Si tratta di Kaio Jorge, gioiellino del Santos.

LE CIFRE - Come riporta Tuttosport, l’interessamento del Milan per il 19enne brasiliano è vivo e concreto. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro con gli intermediari del ragazzo, i quali hanno esposto ai dirigenti milanisti le cifre dell’eventuale operazione. Kaio Jorge ha un contratto fino al 31 dicembre con il Santos, che non vuole perderlo a costo zero: la richiesta per il cartellino è di 10 milioni, altrettanti ne serviranno per le commissioni agli agenti. Maldini e Massara stanno riflettendo sul da farsi, visto che si tratterebbe di un investimento importante su un classe 2002 del quale si dice un gran bene.

ANSIA DA FLOP - Gli ultimi "colpi" in Brasile non hanno portato benissimo. Da Paquetà a Leo Duarte, il Milan ha speso tanto e raccolto pochissimo. Forse anche per questo i vertici di via Aldo Rossi vogliono pensarci bene prima di spendere 20 milioni per Kaio Jorge, il cui talento non è in discussione. Non a caso, sul giocatore si sono mosse anche Juventus e Napoli.