Tuttosport - Milan, Investcorp ti mette le ali: cento milioni per il mercato

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La trattativa tra Investcorp ed Elliott per il passaggio di proprietà procede sempre più spedita, con più di un occhio anche al campo: la possibilità di vincere il titolo non farebbe che aumentare il desiderio del fondo arabo di mettersi in gioco e rilanciare il nome del Milan anche a livello internazionale. Intanto, escono anche le prime indiscrezioni sul budget di mercato.

Il punto

Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, sarebbe terminata la fase di due diligence, ovvero l'analisi dei conti e dei bilanci della società da parte dell'acquirente. Questa fase non avrebbe sollevato problemi, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dalla proprietà americana in questi 4 anni specialmente dal punto di vista finanziario. Il signing - slittato per semplici questioni tecniche - dovrebbe essere firmato nel corso della prossima settimana. A quel punto, con il pre-contratto stipulato, ci vorrà ancora un mese per il closing definitivo, atteso per il termine della stagione. La cifra rimane quella di 1.18 miliardi di euro. L'obiettivo di Investcorp è quello di rilanciare il brand Milan e la squadra rossonera anche in Europa. I mezzi per farlo saranno: un'attenzione speciale per le sponsorizzazioni e il nuovo stadio. Il progetto è a lungo termine.

Cento milioni per il mercato

Per rilanciare il Milan tra i grandi club del Vecchio Continente, soprattutto dal punto di vista sportivo, un ruolo ben preciso lo avrà il mercato, per cui i tifosi già sognano a occhi aperti. In questo ambito la politica che dovrebbe seguire il fondo arabo non si discosterebbe più di tanto da quella di Elliott, in parole povere quindi si eviteranno investimenti esagerati o considerati ad alto rischio, pur con l'intenzione di essere un po' più aggressivi. Nonostante questo, logicamente, la società del Bahrain vuole entrare in scena con il botto e potrebbe mettere a disposizione di Maldini e Massara (che vanno verso la conferma) fino a 100 milioni di euro. In questo modo la dirigenza rossonera potrà concludere i discorsi ben avviati con Botman e Origi, concentrandosi poi su altri. Il nome che fa gola più di tutti, uscito qualche giorno fa, e sarebbe un po' il regalo di Alardhi ai suoi nuovi tifosi, è quello di Riyad Mahrez. Ma ci sono anche altri nomi che fanno gola per l'attacco: da Asensio a Zaniolo, passando per Berardi.