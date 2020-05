Tuttosport - Milan, jolly Odegaard: tecnico e duttile, è il prototipo del giocatore che piace a Rangnick

Ritorno di fiamma del Milan per Martin Odegaard, giovane stella di proprietà del Real ma che a Madrid non è riuscito a imporsi. Il centrocampista norvegese, dopo aver fatto esperienza in giro per Olanda (Heerenveen e Vitesse), è esploso definitivamente nella Liga spagnola con la maglia della Real Sociedad, che lo ha prelevato la scorsa estate a titolo temporaneo strappando anche un’opzione per il rinnovo del prestito (di vedrà).

DUTTILITA’ PER RANGNICK - Si tratta di un vero e proprio jolly che, grazie alla guida di Rangnick, potrebbe compiere il definitivo salto di qualità. Il giocatore norvegese, infatti, ha una caratteristica che - come riporta Tuttosport - piace molto al professore: la duttilità. L’enfant prodige del Real Madrid ha dimostrato di sapersi adattare in ruoli differenti: nato trequartista, Odegaard, in questi anni, ha giocato spesso anche da ala destra e mezzala sinistra, sempre con ottimi risultati.

COSTO E FORMULA - Tecnicamente e tatticamente, dunque, l’investimento avrebbe svariati fattori positivi. Meno sotto l'aspetto economico, visto che i Blancos vorrebbero riportarlo a casa - Real Sociedad permettendo - ed eventualmente rivenderlo per non meno di 40 milioni. Cifra che il Milan difficilmente spenderebbe. La volontà dello stesso Odegaard, comunque, potrebbe fare la differenza: se il norvegese spingesse per lasciare Madrid, i rossoneri potrebbero riuscire a ottenere un prestito con diritto di riscatto.