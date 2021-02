Tuttosport - Milan, l’Europa per dare un segnale di forza: l’obiettivo è ritrovare il passo del 2020

Nuova sfida, anzi: nuovo esame. Perché quelli - si sa! - non finiscono mai. Fin qui, la stagione del Milan è stata più che positiva, ma qualcosa, in questi primi due mesi del 2021, non sta funzionando a dovere. Come riporta il quotidiano Tuttosport, la squadra rossonera deve ora dimostrare di poter tenere lo stesso passo strepitoso avuto dopo il lockdown dello scorso anno.

FLESSIONE - Nel 2021 sono arrivate 4 sconfitte in 10 partite, con 5 vittorie e un pareggio in Coppa Italia (contro il Torino) convertito poi in successo ai calci di rigore. Una evidente quanto fisiologica flessione. Un naturale rallentamento non deve quindi necessariamente suonare come un campanello di allarme, ma all’orizzonte ci sono partite importanti, che potrebbero decidere la stagione, e il Milan deve farsi trovare pronto

GARE FONDAMENTALI - I rossoneri, a Belgrado, hanno la possibilità di dimostrare di non essere in crisi. Un eventuale risultato positivo contro la Stella Rossa potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno in vista del derby di domenica e dei successivi impegni, tra il ritorno dei 16esimi di Europa League e la trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Insomma, è il momento di ricominciare a correre.