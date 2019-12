Tuttosport - Milan, la crescita di Gigio e quella della difesa rossonera procedono di pari passo

Nelle prime 14 giornate di campionato, il Milan ha subito 17 gol così suddivisi: 9 reti incassate con Marco Giampaolo in panchina, 8 invece da quando c'è Stefano Pioli. Dopo il cambio dell'allenatore, i numeri sono migliorati di poco, ma va detto che il calendario del tecnico parmigiano è stato molto più difficile (ha affrontato avversari importanti come Roma, Lazio, Juventus e Napoli) rispetto al suo predecessore.

RENDIMENTO DIFENSIVO - Il dato dei rossoneri non è poi così negativo: in Serie A, solo la Juventus, l'Inter, la Lazio, il Verona e la Roma hanno fatto meglio del Milan, che invece continua ad avere numeri molto deludenti in attacco, nonostante con Pioli la produzione offensiva sia aumentata parecchio rispetto a quando c'era Giampaolo. Secondo Tuttosport, dietro al buon rendimento difensivo del Diavolo, c'è sicuramente l'ottimo rendimento stagionale di Gigio Donnarumma che è stato spesso decisivo e che ormai è diventato un leader assoluto della formazione milanista.

PORTA INVIOLATA - In questa prima parte di campionato, sono già quattro le volte in cui il giovane portiere rossonero è riuscito a mantenere la porta inviolata: l'ultima, in ordine di tempo, risale a domenica scorsa in casa del Parma, match nel quale non è stato mai praticamente impegnato dagli avversari. La crescita di Gigio è coincisa con quella della difesa rossonera che con Pioli in panchina ha migliorato notevolmente le sue prestazioni.