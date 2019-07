Tuttosport - Milan, la Juve non cede Demiral e così i rossoneri pensano a Rugani

Nonostante l'apertura dei giorni di scorsi ad una possibile trattativa, ora la Juventus ha deciso di togliere dal mercato Merih Demiral e quindi il Milan è costretto a cambiare obiettivo. Lo riferisce questa mattina Tuttosport, che spiega che i rossoneri hanno spostato la loro attenzione su un altro difensore bianconero, cioè Daniele Rugani.

NUOVO OBIETTIVO - Il nuovo infortunio di Chiellini ha cambiato i piani del club piemontese che ha deciso di non cedere più Demiral. Se proprio deve partire uno dei centrali bianconeri, a fare le valige sarà appunto Rugani, che nelle ultime ore ha sorpassato il turco in chiave Milan. Trovare la quadra non sarà però semplice: la Juve lo valuta infatti 40 milioni di euro, una cifra che i rossoneri non vogliono assolutamente spendere.

IN ATTESA DEI SALDI - Il club di via Aldo Rossi è stato quindi costretto a cambiare obiettivo, anche se per ora non ha ancora fatto passi concreti per Rugani. Le due società hanno iniziato a parlarne, ma se i bianconeri non abbasseranno le proprie pretese l'affare appare impossibile. Il Milan non ha fretta e quindi può aspettare il momento dei saldi, sempre che, prima o poi, i saldi inizino per davvero.