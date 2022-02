Tuttosport - Milan, la missione di Giroud a Salerno: segnare finalmente il primo gol lontano da San Siro

Olivier Giroud ha ormai trasformato il terreno di gioco di San Siro nel suo giardino di casa: il francese ha infatti segnato finora 10 gol in questa stagione, tutti nello stadio milanese, compresi i due nel derby di due settimane fa che si giocava in casa dell'Inter. Domani sera sul campo della Salernitana, il numero 9 rossonero sarà ancora una volta titolare al centro dell'attacco milanista e il suo obiettivo è finalmente sbloccarsi anche lontano da San Siro.

TABÙ DA SFATARE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Giroud vuole sfatare finalmente questo tabù perchè il Milan ha bisogno anche dei suoi gol fuori dal Meazza. Domani sera a Salerno è certamente un'occasione importante per Olivier che vuole segnare anche e soprattutto per continuare a trascinare il Diavolo verso il sogno scudetto. La squadra rossonera ha bisogno delle sue reti per proseguire il suo cammino in campionato e tenere alta la pressione su Inter e Napoli.

IN AREA DI RIGORE - Senza Zlatan Ibrahimovic, ancora ai box per l'infiammazione al tendine d'Achille, toccherà quindi a Giroud guidare l'attacco milanista anche domani sera. Per favorire il gioco del francese, sarà fondamentale per il Milan mettere tanti palloni in area di rigore, dove l'ex Chelsea ha già dimostrato di sapersi muovere come pochi. Chi giocherà alle sue spalle dovrà rifornirlo il più possibile, poi toccherà ad Olivier trasformare questi assist in gol.