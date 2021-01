Tuttosport - Milan, Mandzukic è motivato e pronto a combattere. E Pioli lo porta subito in panchina

Scalpita, Mandzukic. Freme dalla voglia di giocare, di tornare a fare quello che più ama. Come riporta Tuttosport, Mario è pronto a combattere. Già con l’Atalanta se ce ne fosse bisogno. E lo ha dimostrato ieri a Milanello, nel corso della partitella a ranghi misti con la squadra Primavera.

IN PANCHINA - Come riporta Tuttosport, Mandzukic non ha fatto gol, ma ci ha provato. E ha dimostrato a Pioli le sue caratteristiche e cosa può dare fin da subito. Dal canto suo, l’allenatore rossonero è intenzionato a portarselo in panchina nel match con l’Atalanta. Vuole coinvolgerlo subito, anche sta bene dal punto di fisico. Il croato, infatti, non ha smesso di allenarsi un solo giorno ed è pronto a dare il suo contributo.

VOGLIA DI STUPIRE - A Milano è arrivato un giocatore motivato, tornato in Italia per fare il titolare e dimostrare che Sarri si è sbagliato - e non poco! - a scaricarlo. Insomma, subito in campo, subito protagonista: Mandzukic è pronto a ricominciare, a stupire ancora una volta tutti.