Tuttosport - Milan, mercato chiuso ma servirebbe una vera alternativa a Giroud

Salvo sorprese, il mercato di gennaio in entrata del Milan dovrebbe limitarsi a Denis Vasquez, portiere colombiano che il Diavolo ha preso dal Club Guaranì qualche settimana fa. La conferma è arrivata nei giorni scorsi anche dal dt rossonero Paolo Maldini, il quale ha annunciato che non ci saranno nuovi innesti e dunque la rosa milanista resterà questa fino al termine della stagione.

OPPORTUNITÀ - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che però lo scenario potrebbe magari cambiare nel caso in cui al club di via Aldo Rossi dovesse presentarsi davanti un'opportunità interessante. In particolare, il reparto che avrebbe bisogno di un rinforzo è senza dubbio l'attacco perchè serve una vera alternativa ad Olivier Giroud visto che Zlatan Ibrahimovic è ancora infortunato (e non si sa quando e come rientrerà), mentre Divock Origi non è mai stato un bomber d'area come il francese.

SOLO IN PRESTITO - Per ora l'idea del Milan è comunque quella di non intervenire sul mercato, ma chissà che qualcosa non cambi nelle prossime due settimane. In tal caso, l'eventuale arrivo di un nuovo attaccante sarebbe solamente in prestito e quindi servirebbe la classica opportunità di mercato. Sempre che la proprietà di RedBird non dia il via libera per anticipare a gennaio l'acquisto di un nuovo attaccante già messa in conto per l'estate, ma per il momento questo scenario appare piuttosto improbabile.