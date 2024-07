Tuttosport - Milan, Morata non basta. Proseguono i contatti per Füllkrug e Abraham

Oggi è la giornata in cui Alvaro Morata diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: dopo le visite mediche di rito, l'attaccante spagnolo firmerà un contratto di quattro anni più uno opzionale a 5,5 milioni di euro a stagione. Paulo Fonseca avrà così il nuovo attaccante, ma il portoghese non si accontenta e si aspetta l'arrivo anche di un'altra punta.

CONTATTI POSITIVI - Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega che, dopo aver chiuso l'acquisto dall'Atletico Madrid di Morata, i dirigenti del Milan stanno portando avanti i discorsi per Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund e per Tammy Abraham della Roma. Il tedesco potrebbe spingere per andare via dopo l'arrivo di Guirassy, il cui sbarco in giallonero era stato bloccato per un intoppo nelle visite mediche, ma nelle scorse ore ha ricevuto il semaforo verde dopo i nuovi controlli specialistici al ginocchio che hanno escluso l’operazione e così l'affare si è sbloccato di nuovo. Con il suo arrivo a Dortmund, Füllkrug rischia di perdere la titolarità e quindi potrebbe valutare la possibilità di cambiare squadra. I contatti tra il Milan e gli agenti del tedesco sono stati finora più che positivi e quindi è una pista da tenere d'occhio con grande attenzione.

DIPENDE DALLA ROMA - Oltre che per lui, il club di via Aldo Rossi sta portando avanti i contatti anche per Abraham, centravanti inglese in uscita dalla Roma. Il giocatore piace molto a Fonseca e a Milanello troverebbe il suo grande amico Tomori, ma molto dipenderà dalle richieste della Roma che per ora vuole 25 milioni di euro per il suo cartellino. Il Milan non ha intenzione di spendere questa cifra, ma tiene comunque viva sia questa pista, sia quella che porta a Füllkrug.