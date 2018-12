Tuttosport - Milan-Muriel, accordo raggiunto: no del giocatore alla Fiorentina, Leo punta al prestito secco

Una soluzione in più per l’attacco. Dalla Spagna rimbalzano - sempre più solide e concrete - le voci di una trattativa tra Milan e Siviglia per il prestito di Luis Muriel. Il colombiano sta trovando poco spazio agli ordini di mister Pablo Machín (appena 740 minuti giocati tra Liga e coppe e 4 gol messi a referto), una situazione che lo avrebbe convinto a cercare più spazio in un campionato che conosce bene.

PRESTITO SECCO - Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il club rossonero avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il centravanti classe ‘91, che tornerebbe in Serie A dopo un anno e mezzo. Milan e Siviglia vogliono chiudere, ma non hanno ancora discusso di eventuali clausole - che prevedano un’opzione per il riscatto a fine stagione - da inserire nel contratto. Leonardo opterebbe per un prestito secco fino a giugno, per poi valutare la situazione nel corso del mercato estivo.

VOGLIA DI MILAN - Stando a quanto riferito da un’agenzia di stampa spagnola, Muriel starebbe spingendo in prima persona per approdare al Milan e avrebbe rifiutato un’offerta dalla Fiorentina. Il colombiano, dunque, avrebbe già scelto la sua prossima destinazione, certo di potersi guadagnare la conferma. Attenzione ai possibili sviluppi: in Spagna danno ormai per chiuso l’affare.