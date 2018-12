Tuttosport - Milan, muro blucerchiato per Quagliarella. Leonardo valuta le alternative: da Sturridge e Origi, a Muriel, Gameiro e Batshuayi

Dopo il no al ritorno di Zlatan Ibrahimovic, in casa rossonera si sta riflettendo sul colpo in attacco per il mercato di gennaio. Negli ultimi giorni, si è parlato del possibile arrivo a Milanello di Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria che ha il contratto in scadenza a giugno 2019. Tra il suo agente e Leonardo ci sarebbero già stati dei contatti e il giocatore avrebbe anche espresso la volontà di riprovare un'esperienza in un top club.

NO DELLA SAMP - Come spiega però questa mattina Tuttosport, il club blucerchiato, al quale il Milan sarebbe pronto a dare anche il giovane Bellanova, non sarebbe propenso a lasciar partire Quagliarella a gennaio in quanto il tecnico Giampaolo non vuole perdere il suo bomber. Per questo motivo, Leonardo si sta guardando intorno e sta valutando eventuali alternative che possano soddisfare Rino Gattuso.

OCCHI SULLA LIGA - Oltre alle due punte del Liverpool, Sturridge e Origi, che sono in uscita, il Milan avrebbe approfittato dei discorsi su Fabregas per parlare con il Chelsea anche di Batshuayi, 25enne centravanti attualmente in prestito al Valencia. Il club di via Aldo Rossi punterebbe a prenderlo a titolo temporaneo. Leonardo sta poi tenendo d'occhio anche altri due giocatori che militano nella Liga spagnola, vale a dire Gameiro del Valencia e Muriel del Siviglia.