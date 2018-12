Tuttosport - Milan, nessuna reazione dopo Atene. Gattuso deluso e beffato: non avrà nemmeno Kessie e Bakayoko contro la Fiorentina

Chi si aspettava a Bologna una reazione veemente del Milan dopo la bruciante eliminazione dall'Europa League si è dovuto ricredere: la formazione di Gattuso è apparsa infatti poco brillante e molto contratta, tanto da non andare oltre lo 0-0 contro una squadra che ha pensato quasi esclusivamente a non perdere. Anche Rino Gattuso sperava di vedere qualcosa di diverso, come ha spiegato nel post-partita: "Abbiamo avuto un palleggio sterile, dovevamo cercare qualche combinazione in più. Ci è mancata la stoccata, dovevamo verticalizzare di più. E invece abbiamo fatto il solletico al Bologna. Sì, una partita mediocre".

PROVA DELUDENTE - Il Milan ha tenuto per gran parte del match il possesso palla, ma la qualità del gioco, secondo Tuttosport, è stata molto deludente: in particolare, come ha ammesso anche il tecnico milanista, il Diavolo ha creato poco e ha fatto il solletico al Bologna, tanto che Skorupski non ha mai dovuto compiere parate difficili. Nemmeno il ritorno di Suso, che era assente ad Atene, ha dato la scossa ai rossoneri che restano ancora in attesa del ritorno al gol di Gonzalo Higuain, il quale non segna dal 28 ottobre.

DOPPIA SQUALIFICA - A rendere ancora più amara la serata milanista ci hanno pensato Bakayoko e Kessie: verso la fine del match, il primo si è beccato due gialli nel giro di tre minuti, mentre l'ivoriano, diffidato, si è fatto ammonire per un fallo piuttosto sciocco su Orsolini. E così Gattuso, che in mezzo al campo deve già rinunciare a Biglia e Bonaventura, sabato contro la Fiorentina dovrà fare a meno anche di Tiemoué e di Franck che saranno squalificati. Oltre alla mancata vittoria, ecco anche la beffa per Rino che contro i viola dovrà inventarsi qualcosa a centrocampo.