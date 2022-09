Tuttosport - Milan, non solo Tonali e Bennacer: Pobega e Vranckx valide alternative in mezzo al campo. E il jolly Krunic...

MilanNews.it

Sandro Tonali e Ismael Bennacer sono i titolarissimi del Milan in mezzo al campo, ma in un calendario così fitto e con così tante partite non si può pensare che bastino solo loro due. Per fortuna, come riporta questa mattina Tuttosport, a centrocampo non mancano le alternative, con Tommaso Pobega e Aster Vranckx sono prontissimi a dare il loro contributo.

BUONA FORMA - Gli impegni con le rispettive nazionali hanno ridato al Diavolo due giocatori in buona forma: l'italiano è ormai entrato nel giro dell'Italia di Roberto Mancini, che lo ha messo in campo sia contro l'Inghilterra che contro l'Ungheria. Pobega ha la fiducia anche di Pioli, il quale gli sta dando abbastanza spazio in questo inizio di stagione. Per quanto riguarda Vranckx, invece, il doppio impegno con il Belgio Under 21 riconsegnerà al Milan un giocatore in ottime condizioni fisiche e mentali, come ha dimostrato la partitona che l'ex Wolfsburg ha giocato contro la Francia di Pierre Kalulu.

IL JOLLY KRUNIC - Non va poi dimenticato Rade Krunic, il jolly che Pioli sa bene di poter utilizzare in più ruoli: contro il Napoli, per esempio, è stato impiegato sulla trequarti al posto dello squalificato Leao, ma il bosniaco è assolutamente affidabile anche in mezzo al campo. Il tecnico rossonero sa di poter contare anche su di lui in caso di necessità. E con i tanti impegni che attendono il Milan nelle prossime settimane ci sarà sicuramente bisogno anche di Rade Krunic.