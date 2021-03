Tuttosport - Milan, nuova idea per la fascia sinistra: Hysaj a parametro zero come vice-Theo

Al termine di questa stagione, Diogo Dalot, salvo sorprese, dovrebbe tornare al Manchester United e quindi il Milan dovrà cercare un nuovo vice-Theo Hernandez. L'ultimo nome emerso nelle scorse ore è quello di Elsed Hysaj, terzino in scadenza di contratto con il Napoli. Il giocatore albanese non è intenzionato a rinnovare con il club partenopeo e quindi in estate potrà andare dove vuole a parametro zero.

NIENTE RINNOVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che riporta le dichiarazioni di qualche giorno fa del suo agente Mario Giuffredi a Radio Kiss Kiss: "Dopo tanti anni e tanti momenti in cui ci siamo incontrati per il contratto senza trovare accordo è giusto che cambi aria e vada ad affrontare nuove esperienze". Parole che non lasciano molti dubbi sul futuro di Hysaj che sarà con ogni probabilità lontano da Napoli.

PARAMETRO ZERO - Giuffredi è in ottimi rapporti con i dirigenti milanisti visto che cura gli interessi anche di un giocatore di proprietà del Milan, vale a dire Andrea Conti, il quale, in caso di salvezza del Parma, si trasferirà a titolo definitivo al club gialloblu per 7 milioni di euro. Chissà che durante i prossimi colloqui per discutere del futuro dell'ex Atalanta non si parli anche di un possibile approdo in rossonero di Hysaj a parametro zero.