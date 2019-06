Tuttosport - Milan, nuovo nome per il centrocampo: Moncada ha segnalato Reine-Adelaide dell'Angers

Il mercato del Milan è ancora bloccato visto che non c'è ancora un direttore sportivo, ma il direttore tecnico, Paolo Maldini, non è comunque rimasto con le mani in mano, parlando negli ultimi giorni con agenti e intermediari e confrontandosi ogni giorno con il capo dello scouting, Moncada. E proprio quest'ultimo ha portato sul tavolo dell'ex capitano un nuovo nome per il centrocampo milanista.

SOTTO OSSERVAZIONE - Come riporta Tuttosport, si tratta di Jeff Reine-Adelaide, 21enne giocatore dell'Angers e della Francia Under 21. Il Milan lo sta monitorando da tempo ed è stato seguito con grande attenzione dagli osservatori rossoneri. Nato come trequartista, il giovane francese ha imparato a giocare anche in altri ruoli, come quello di centrocampista centrale e di esterno d'attacco. Il suo profilo piace molto a Moncada, che lo ritiene un prospetto di grande potenzialità.

COME PRAET? - Anche l'ad rossonero Gazidis conosce molto bene Reine-Adelaide, con il quale ha lavorato nei tre anni che il francese ha vissuto all'Arsenal (acquistato dai Gunners nel 2015). Strapparlo all'Angers non sarà complicato, ma se dovesse fare un grande Europeo con la Francia Under 21 il suo prezzo potrebbe aumentare notevolmente, così come la concorrenza. Nel 4-3-1-2 di Giampaolo, Reine-Adelaide potrebbe essere un'alternativa al trequartista titolare, ma, lavorandoci su, il neo tecnico milanista potrebbe fargli fare lo stesso percorso di Praet e farlo esplodere come mezzala.