Tuttosport - Milan, obiettivo Belotti per l'estate se non dovesse rinnovare Ibra

Dopo averlo cercato a lungo nell'estate del 2017, il Milan potrebbe presto tornare alla carica per Andrea Belotti: a riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che tre anni e mezzo fa il club rossonero, che in quel momento era in mano ai cinesi, arrivò ad offrire 60 milioni di euro tra soldi e contropartite tecniche, ma il presidente granata Cairo pretendeva 100 milioni per il Gallo e così l'affare non andò in porto.

FUTURO IBRA - Nel prossimo mercato estivo, la società di via Aldo Rossi potrebbe riprovarci. Ovviamente molto dipenderà da quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno: se lo svedese dovesse decidere di non rinnovare, allora il Milan sarebbe costretto a cercare un nuovo centravanti titolare e il grande obiettivo potrebbe essere proprio Belotti. Il capitano granata, nonostante la pessima stagione del Torino, sta giocando molto bene e sembra pronto per fare finalmente il grande salto in un top club.

SCADENZA 2022 - Ovviamente bisognerà capire quanto chiederà il Torino, anche se non va dimenticato che il contratto del Gallo con i granata scadrà il 30 giugno 2022: il presidente Cairo sparerà sicuramente alto inizialmente, ma ad un anno solo dalla scadenza le pretese economiche del Toro non potranno essere troppo elevate. La sensazione è che il Milan ci proverà per davvero per Belotti e non è escluso che possa farlo anche se nei prossimi mesi dovesse arrivare il rinnovo di Ibrahimovic.