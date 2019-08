Tuttosport - Milan, offerto Rebic dell’Eintracht: costa 40 mln, può essere l'alternativa a Correa

Sono ormai diverse settimane che il Milan sta trattando Angel Correa, ma per il momento non si sblocca l'affare con l'Atletico Madrid che continua a chiedere 55 milioni di euro, dieci in più di quelli che offrono i rossoneri. La trattativa è in stand-by ormai da diversi giorni e la svolta tanto attesa tarda ad arrivare, tanto che la dirigenza milanista sta iniziando a guardarsi intorno per trovare un'alternativa all'attaccante argentino.

NUOVO NOME - Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, nelle ultime ore è stato proposto sia al Milan che al Napoli il giocatore dell’Eintracht Francoforte, Ante Rebic: si tratta di un attaccante croato di 25 anni che l'anno scorso ha fatto grandissime cose nel reparto composto da Jovic, passato al Real Madrid per 60 milioni, e Haller, finito al West Ham per 40 milioni. Il club tedesco sembra intenzionato a cedere anche lui e la richiesta si dovrebbe aggirare intorno ai 40 milioni di euro, vale a dire la stessa cifra che il Milan è disposto a mettere sul piatto per Correa.

DUTTILITA' - Nato come attaccante esterno, nelle ultime stagioni, Rebic ha spostato un po' il suo raggio d'azione e ha giocato soprattutto da seconda punta, ma è in grado di fare anche la prima punta ed eventualmente il trequartista. Si tratta quindi di un giocatore che potrebbe adattarsi benissimo a giocare sia con Piatek che con Leao, oltre che giocare alle loro spalle. I dirigenti milanisti stanno valutando la situazione, anche se per il momento Correa resta sempre la prima scelta per l'attacco.