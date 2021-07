Tuttosport - Milan, oggi pomeriggio l'incontro con l'agente di Kessie: rossoneri pronti ad uno sforzo economico importante per blindarlo

Franck Kessie scenderà in campo alle 10 con la sua Costa d'Avorio contro la Germania per provare a passare la fase a gironi del torneo olimpico (basta un pari), ma l'appuntamento più importante della sua giornata è senza dubbio quello che il suo agente George Atangana avrà nel pomeriggio con i dirigenti del Milan. Le parole dei giorni scorsi, con cui l'ivoriano ha dichiarato di voler rimanere a vita in rossonero, sono stare molto chiare, ma ovviamente ora va trovata la quadra sul nuovo contratto.

SFORZO ECONOMICO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che un'intesa dovrebbe essere raggiunta sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro garantiti. Lo sforzo economico che dovrà fare il club di via Aldo Rossi è importante, ma necessario per tenere uno dei pilastri e uno dei leader assoluti del Milan di Pioli. Dopo aver lasciato andare Donnarumma e Calhanoglu, il Diavolo non può assolutamente permettersi di perdere anche Kessie. L'incontro di oggi con il suo agente servirà per provare a raggiungere un accordo che possa far felici tutti, in attesa del ritorno del giocatore in Italia per la firma.

FRANCK INSOSTITUIBILE - Trovare un altro centrocampista come Kessie sarebbe davvero complicato per i rossoneri, anche perchè servirebbero parecchi milioni di euro. Franck è praticamente insostituibile, in via Aldo Rossi lo sanno molto bene e per questo motivo sono pronti a superare la regola dei 4 milioni massimo di ingaggio per blindarlo. L'ivoriano ha giurato amore al Milan, ora è il momento della fumata bianca per il rinnovo.