Tuttosport - Milan, ora l'obiettivo è recuperare Ibra per la Lazio: c’è ottimismo. In dubbio anche Theo

Archiviata la sconfitta col Sassuolo - che potrebbe avere serie ripercussioni sulla corsa Champions - il Milan è già proiettato verso la difficile sfida dell’Olimpico contro la Lazio, gara che diventa decisiva per le sorti della squadra di Pioli. Ieri l'allenatore ha provato a stemperare la tensione, ma la paura c’è, soprattutto se alcune pedine importanti non dovessero recuperare in tempo per lo scontro diretto di lunedì.

IBRA E THEO - Come riporta Tuttosport, Ibrahimovic farà di tutto per esserci. Lo svedese ha saltato il match con il Sassuolo per un risentimento al polpaccio sinistro: a Milanello c’è ottimismo sul suo recupero, ma il muscolo interessato è uno dei più delicati e bisogna fare attenzione. Sempre il polpaccio, il destro però, ha fermato pure Theo Hernandez: il francese ha riportato una contrattura e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche lui, come Zlatan, è in dubbio per la Lazio.

TORNA BENNACER - Contro i biancocelesti, invece, dovrebbe invece rientrare Bennacer, fermato da una ferita lacero-contusa alla caviglia destra rimediata nella precedente partita con il Genoa. "Non è niente di grave", ha scritto il centrocampista sui social, rassicurando tutti sulle sue condizioni. La sua presenza in mezzo al campo è determinante.