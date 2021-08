Tuttosport - Milan, per Bakayoko è questione di dettagli: in caso di quarantena light, il francese sarà a disposizione per il Cagliari

Tra le operazioni in fase di definizione in casa Milan non si può non citare quella che riguarda il sempre più probabile ritorno di Bakayoko in rossonero. Negli ultimi giorni, il nome del francese ha preso sempre più quota nelle idee della dirigenza sino a diventare un concreto obbiettivo di mercato per il centrocampo. Fondamentale, nella scelta di virare sul classe 94', è stata la conoscenza del giocatore sia del campionato italiano che dell'ambiente rossonero che faciliterà il suo ambientamento nella squadra di Pioli.

QUESTIONE DI DETTAGLI - Mancano solo alcuni dettagli e il ritorno di Bakayoko al Milan diventerà realtà. Nell'incontro di ieri pomeriggio tra Maldini, Massara e gli agenti del giocatore c'è stato un ulteriore avvicinamento e si è discusso della formula dell'affare che si baserà su un prestito oneroso con diritto di riscatto. La cifra di quest'ultima clausola, in particolare, è l'ultima frontiera prima della partenza del francese verso Milano. Lo riporta Tuttosport.

A DISPOSIZIONE CON IL CAGLIARI ? - Le condizioni del calciatore francese, in caso di arrivo a Milano nelle prossime ore, lo renderebbero già disponibile per la gara con il Cagliari. L'unico ostacolo ad una possibile convocazione sarebbe legato ai protocolli anti-Covid: se a Bakayoko sarà riconosciuta la quarantena light casa-lavoro-casa (la stessa riconosciuta ad Abraham) allora potrebbe essere in panchina con i sardi altrimenti dovrebbe attendere qualche giorno in più. Bakayoko sarà un innesto importante, per il Milan, non solo in termini di esperienza ma soprattutto in termini di completamento della rosa: con Tonali, infatti, il francese costituirà il ricambio naturale della coppia Kessiè-Bennacer.