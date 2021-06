Tuttosport - Milan, per l'attacco proposto Under: la Roma lo valuta 15 milioni

Conquistata la Champions, in via Aldo Rossi sanno bene che il Milan ha bisogno di essere rinforzato in tutti i reparti. Il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara sono già al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Stefano Pioli la migliore rosa possibile. Per l'attacco, è spuntato nelle ultime ore un nuovo nome, vale a dire quello di Cengiz Under, giocatore della Roma che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Leicester.

INCONTRO CON L'AGENTE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che ieri il suo agente Fali Ramadani, che cura anche gli interessi di Ante Rebic, ha incontrato la dirigenza milanista e tra i vari argomenti trattati si sarebbe parlato anche del giocatore turco. La stagione in Inghilterra non è andata benissimo, tanto che le condizioni per l’obbligo di riscatto, fissato a 23 milioni di euro, non si sono concretizzate e così Under ritornerà alla Roma.

15 MILIONI - Ma lo farà per poco perchè non rientra nei piani del nuovo allenatore giallorosso José Mourinho. Al prossimo 30 giugno, il club romanista avrà il turco a bilancio per 4.9 milioni, dunque potrebbe lasciarlo partire per una cifra relativamente bassa: si parla di 15 milioni di euro, non di più. Il Milan sta pensando da tempo di prendere un attaccante esterno a destra che possa sostituire Castillejo e tra i potenziali obiettivi ora c'è anche Under.