Tuttosport - Milan, Piatek ancora a secco: il Pistolero deve sbloccarsi in fretta

Krzysztof Piatek è l'unica certezza dell'attacco del Milan, che sta rivoluzionando il reparto offensivo rispetto alla scorsa stagione. Il polacco sarà il titolare inamovibile della squadra di Giampaolo, che avrà il compito di creare un gioco in grado di esaltare le doti da goleador dell'ex Genoa. Per il momento, però, il numero 9 milanista sta faticando un po', tanto che non è ancora andato in gol in nessuna delle tre amichevoli estive giocate finora dal Diavolo (Novara, Bayern Monaco e Benfica).

IL GIOCO DI GIAMPAOLO - Va detto che tutto il Milan sta trovando parecchie difficoltà ad andare in gol (una sola rete segnata finora in tre gare), ma è chiaro che tutti gli occhi sono su Piatek: come riferisce Tuttosport, l'impatto di Kris non appena è sbarcato a Milanello è stato devastante, mentre nel finale di stagione si è un po' inceppato, tanto da segnare una sola rete nelle ultime sette giornate di campionato. Il gioco di Gattuso non lo ha certamente aiutato e per questo ci sono grandi aspettative ora che in panchina c'è Marco Giampaolo, cioè un allenatore il cui gioco ha sempre favorito i grandi bomber (Quagliarella è l'esempio perfetto).

UN SEGNALE CONTRO LO UNITED - Domani contro il Manchester United a Cardiff, in casa rossonera si aspettano tutti un segnale da Piatek, il quale aspetta con ansia il ritorno di alcuni giocatori di qualità che potrebbero permettergli di ricevere più palloni da buttare in rete: tra questi c'è sicuramente Paquetà, senza dimenticare però anche i nuovi Bennacer e Leao. Ovviamente, lo stesso centravanti polacco dovrà dare e fare qualcosa in più perchè sa bene che dai suoi gol dipenderà buona parte della stagione del Milan.