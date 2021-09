Tuttosport - Milan, Pioli recupera Giroud: contro lo Spezia ci sarà. Anche Ibra, Calabria e Kjaer fanno progressi

Nelle ultime partite, Stefano Pioli ha dovuto fare a meno dei suoi due totem in attacco, vale a dire Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, fermati rispettivamente da un'infiammazione al tendine d'Achille e dal mal di schiena. Tra i due chi sta meglio ed è vicinissimo al ritorno in campo è il francese, ma anche lo svedese sta facendo progressi importante e presto dovrebbe tornare a disposizione.

RIECCO GIROUD - Come riferisce questa mattina Tuttosport, Giroud è tornato ieri ad allenarsi in gruppo e dunque sarà tra i convocati di Pioli per il match di domani in casa dello Spezia. Ovviamente l'ex Chelsea non avrà i 90' nelle gambe, ma il tecnico rossonero punta a fargli fare uno spezzone di partita in vista dell'Atletico Madrid quando potrebbe anche partire titolare. Domani a La Spezia, toccherà quindi ancora una volta ad Ante Rebic guidare l'attacco milanista, anche perchè Pellegri ha dimostrato contro il Venezia di non essere ancora pronto per fare il titolare.

PROGRESSI - Se Giroud è recuperato, stanno decisamente meglio anche Ibrahimovic, Calabria e Kjaer che ieri hanno svolto ancora un lavoro personalizzato. L'obiettivo (o speranza) di Pioli e del suo staff è quello di riaverli per successivi impegni contro Atletico Madrid e Atalanta. Dopo il match contro i bergamaschi, per il quale potrebbe essere pronto anche Messias, ci sarà una nuova sosta per gli impegni delle nazionali, durante la quale dovrebbero tornare a lavorare in gruppo anche Krunic e Bakayoko.