Tuttosport - Milan, Pioli si affida a Leao: Rafa deve diventare decisivo anche in Europa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il grande trascinatore del Milan verso lo scudetto della scorsa stagione è stato certamente Rafael Leao, che ha iniziato alla grande anche questo campionato (5 gol e 4 assist). I rossoneri lo hanno aspettato a lungo e ora si godono uno dei migliori attaccanti in circolazione. Il giovane portoghese ha già fatto il salto di qualità in Italia e ora deve farlo anche in Europa.

DECISIVO IN EUROPA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Leao deve diventare decisivo anche in Champions League e stasera avrà una grande occasione contro la Dinamo Zagabria, un match che il Milan deve vincere a tutti i costi per continuare a sognare la qualificazione agli ottavi. Sabato Rafa ha iniziato la sfida contro il Monza dalla panchina, entrando poi nella ripresa e segnando nel finale anche il gol del definitivo 4-1. Stasera il portoghese tornerà titolare, con Stefano Pioli che gli chiede una prestazione da Leao anche in Europa.

RITORNO AL GOL - Finora il suo bottino in Champions League è piuttosto misero: un gol in 8 partite (l'anno scorso contro l'Atletico Madrid a San Siro). Da uno come lui il Milan si aspetta chiaramente un apporto realizzativo più massiccio anche nelle competizioni europee e quindi stasera ha un'ottima chance per tornare a segnare in Europa dopo oltre un anno. Per Leao è arrivato quindi il momento di lasciare il segno anche lontano dall'Italia.