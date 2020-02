Tuttosport - Milan, Pioli si gioca il futuro in rossonero: l'Europa League potrebbe favorire la sua riconferma

Nelle ultime settimane, sono tanti gli allenatori che sono stati accostati alla panchina del Milan in vista della prossima stagione: i nomi che sono stati fatti con maggiore insistenza sono certamente quelli di Rangnick, Allegri e Marcelino. Ma la panchina milanista un proprietario ce l'ha già, cioè Stefano Pioli, il quale ha saputo risollevare il Diavolo dopo il pessimo inizio di stagione con Giampaolo e ora è tornato a sperare anche in un posto in Europa League.

FIDUCIA DEL CLUB - Nonostante le tanti voci di mercato, l'attuale tecnico rossonero non è preoccupato, come ha spiegato ieri conferenza stampa alla vigilia del match di stasera contro il Torino: "So benissimo qual è il mio ruolo, ma ho sempre sentito l’appoggio della società - riporta questa mattina Tuttosport -. La fiducia la devi però conquistare sempre, dimostrando ogni giorno. So bene che saranno i risultati, sommati al lavoro fatto, a determinare le situazioni. Ma non sono preoccupato per il mio futuro e non ci sto neanche pensando: è troppo importante stare dentro questa situazione e mi piace molto starci".

OBIETTIVO EUROPA - Pioli sa benissimo che, come tutti gli allenatori, anche lui è legato ai risultati e quindi la sua eventuale conferma sulla panchina milanista passa necessariamente da come si concluderà questa stagione. Se la Champions League, che era l'obiettivo originario del Diavolo, resta un'utopia, i rossoneri sono in piena corsa per l'Europa League: senza la qualificazione europea, il destino di Pioli sembra essere segnato, ma in caso di qualificazione europea il suo futuro potrebbe essere ancora colorato di rossonero.